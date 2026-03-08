Россия ускоряет "Герани" до 500 километров в час: какие угрозы есть

Оккупанты совершенствуют свое оружие. В частности, "Герани", российские аналоги "Шахедов", могут летать все быстрее.

Самыми быстрыми являются "Герань-3" и "Герань-5". На это обратили внимание в Forbes.

Смотрите также Целятся на Харьков: на что способна "Изделие-30" и чем она отличается от Х-101

Какие российские дроны наиболее опасны?

Как отметили журналисты, БпЛА "Герань-2" был "стандартным" беспилотником.

Реактивный ударный дрон "Герань-3" начал появляться в июне 2025 года. На нем установлен турбореактивный двигатель Telefly китайского производства, что позволяет ему развивать скорость более 500 километров в час. Об этом свидетельствуют данные украинских разведчиков.

В начале января 2026 года стало известно об использовании БпЛА "Герань-5". Этот беспилотник имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев – около 5,5 метра.

Он больше напоминает обычный самолет с прямыми крыльями и цилиндрическим фюзеляжем. Его больший планер позволяет ему нести полезную нагрузку взрывчатки весом примерно 90 килограммов с дальностью поражения около 1000 километров на скорости около 600 километров в час,

– информирует СМИ.

Forbes предположили: россияне специально делают свои ударные дроны быстрее, чтобы опередить украинские перехватчики "Шахедов". Но оккупанты платят за эту скорость.

"Использование турбореактивного двигателя усложняет конструкцию беспилотника и создает уязвимости в цепочке поставок. Первоначальная концепция "Герани" подчеркивала простоту и низкую стоимость, чтобы обеспечить массовое производство и насыщенные атаки против средств противовоздушной обороны. Переход от поршневого двигателя к реактивному увеличивает стоимость и сложность, что, вероятно, ограничивает темпы производства, что отражается в их ограниченном развертывании", – акцентировало издание.

Однако если Россия сможет сама производить реактивные двигатели, расходы могут снизиться, а производство может масштабироваться.

Читайте также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как противодействовать быстрым российским ударным дронам?

Украина может модернизировать дроны-перехватчики или использовать более традиционную ПВО – системы радиоэлектронной борьбы, платформы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, а также вертолеты и самолеты с фиксированным крылом.

Украинские перехватчики дронов и специалисты смогут одержать дипломатическую победу на Ближнем Востоке

Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что в странах Персидского залива достаточно сильные пророссийские настроения. Поэтому "появление украинцев, которые помогают защищаться от иранских дронов, может достаточно сильно поменять всю ситуацию не только по Украине, но и отношение к российско-украинской войне".