По словам Климпуш-Цинцадзе, ее, Ирину Геращенко и Марину Ионову тоже не выпустили в командировку за пределы страны.
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Почему депутаты от ЕС не смогут уехать за границу
Климпуш-Цинцадзе заявила, что у нее, Геращенко и Ионова были подтверждены встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах. Также нардепка показала свое приглашение Международного демократического союза.
Однако распоряжения на их командировку нет, поэтому они не смогут уехать.
Распоряжения нет, а значит, на свое выступление на конгрессе Международного демократического союза и запланированные с утра понедельника встречи мы уже не попадаем,
– написала она.
Приглашение, которое показала нардепка:
Накануне из Украины не выпустили Порошенко
- Утром 1 декабря 2023 года Петр Порошенко заявил, что должен был ехать в командировку, однако его не выпустили пограничники. Тогда в Госпогранслужбе рассказали, что им поступила информация о том, что его командировка упразднена.
- Поручение об отмене командировки народного депутата дал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Впоследствии он рассказал, что причиной стало полученное им служебное письмо, содержание которого он не может комментировать. Однако впоследствии стало известно, что это письмо от СБУ.
- В Службе безопасности прокомментировали ситуацию. По их словам, разведывательные органы располагают информацией о том, что отдельных украинских политиков во время их командировок в третьи страны российские спецслужбы пытаются приобщить к ИПСО против Украины.
- В случае Порошенко СБУ насторожила его запланированная встреча с премьер-министром Виктором Орбаном, ведь второй "системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с России".
- По данным ведомства, эту встречу россияне планировали использовать для ИПСО. Поэтому СБУ обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть планы врага.