Особенно в информационной сети распространялось немало скандалов, в том числе среди политиков. Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, как военные относятся к подобным стычкам.

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Мнение военного по поводу распрей между политиками

"Иногда "дезу", которую забрасывают в наше информационное пространство, средства массовой информации подхватывают, не понимая того, и это играет на руку противнику. Нужно доверять только официальным источникам информации, но все время продолжать анализировать, слушать другие мнения и делать свои выводы", – сказал военный.

Обратите внимание! Идентифицировать манипуляцию, фейк, оценить уровень их опасности и как их можно предотвратить, можно только посредством повышения медиаграмотности и соблюдения правил информационной гигиены, в частности: получать информацию только из официальных источников;

не следует реагировать на слишком эмоциональные сообщения;

не распространять непроверенную информацию.

Результат будет только в единстве, когда мы совместно двигаемся к общим целям и победе, тогда мы сможем обеспечить результат и одолеть оккупанта. Если мы будем ссориться и обсуждать раздоры, происходящие в кулуарах или в любых других местах, это до добра не доведет, – отметил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

Федоренко подчеркнул, нарратив "все пропало" нужно убрать с повестки дня. Со временем украинцам удастся свести к минимуму все коррупционные риски.

"А это будет возможно тогда, когда все будут равны перед законом, и мы к этому активно двигаемся. К примеру, уже к большому количеству топ-чиновников были возбуждены уголовные дела и по некоторым уже есть судебные решения", – подытожил военный.

Федоренко о ситуации на фронте: смотреть видео

Напомним, выборы в Украине проведут только после завершения военного положения. К такому соглашению пришли в середине ноября все политические силы, представленные в Верховной Раде Украины.

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