Геращенко описал россиян, которые сдаются в плен

Количество оккупантов, которые сдаются в плен, достигает уже около 2 тысяч человек. Обычно это призывники 18 – 20 лет, которые совершенно не готовы были воевать.

Об этом рассказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. Эти россияне не собирались воевать, у них нет мотивации.

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Геращенко постоянно публикует аудиозаписи перехватов разговоров российских оккупантов. На них россияне признаются, что им страшно, они хотят домой и ненавидят Путина.

То есть мотивации воевать никакой у них нет абсолютно – видят, что их обманули, что нацистов и победных маршей нет,

– рассказал Геращенко.

По его словам, многих российских солдат обманули. И ехавшие в БТР и машинах даже не понимали, что вторглись на территорию независимой страны. Когда же по ним начали стрелять, многие разбегались по лесам и полям и так попадали в плен. Сейчас чаще всего сдаются в плен захватчики, которые зашли на территории Черниговской, Сумской и Николаевской областей.

Геращенко заверил, что к пленникам относятся хорошо. Их будут использовать для обмена на наших пленных, которые попали к оккупантам.

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