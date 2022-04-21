Геращенко предлагает 100 тысяч за взлом соцсетей пропагандиста Соловьева

Тем, кто взломает страницы пропагандиста Владимира Соловьева, предлагают денежное вознаграждение. С такой инициативой выступил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Чтобы получить 100 тысяч рублей (примерно 39 тысяч гривен) вознаграждения, нужно не только взломать страницы Соловьева. Как отметил в интервью Геращенко, следует написать "Слава Украине!"

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Вина за войну не только на Путине, но и на пропагандистах

Антон Геращенко убежден, что каждый пропагандист виновен в начале войны так же, как и сам Владимир Путин. Так что нести ответственность должны также и Дмитрий Киселев, и Ольга Скабеева, и Владимир Соловьев.

Я считаю, что, кроме Путина, больше всего в этой войне виноваты даже не столько его генералы, сколько все эти подонки: Соловьев, Скабеева, Киселев и другие мерзости,

– подчеркнул он.

Почему 100 тысяч рублей? Антон Геращенко объяснил, что эту сумму выбрал неслучайно. Ровно столько же предлагают российским военным, готовым идти воевать против Украины.

Те, кто сможет взломать аккаунты Владимира Соловьева в социальных сетях, а также попросит от его имени извинения, получат 100 тысяч рублей. Понятно, что покаянная главного российского пропагандиста должна сопровождаться лозунгом "Слава Украине!".

Вот я, Антон Геращенко, объявляю премию в 100 тысяч рублей. Кто взломает – пишите мне в чат в телеграм-канале. Оплату гарантирую,

– подчеркнул Геращенко.

Ранее он поделился предположением, сколько будет продолжаться война против Украины. По его мнению, речь идет о десятилетиях. Ситуацию кардинально может изменить только новый человек у власти в России, но и это не может гарантировать положительный результат.

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