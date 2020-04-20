Геращенко пообещал наказывать священнослужителей, которые нарушали карантин на Пасху: детали

Всех священнослужителей, которые на Пасху 19 апреля 2020 года нарушили карантин в храмах, привлекут к ответственности.

Если прихожане, которые находились в храме в ближайшее время заболеют COVID-19, отцам угрожают различные меры наказания. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов.

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По словам Геращенко, если кто-то заболеет или умрет – это может быть уголовный срок, лишение свободы или штраф.

Если статистика в течение ближайшей недели-полутора покажет, что никто не заболел – это штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет,

– отметил Геращенко.

При этом он добавил, что большинство церковных служителей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы.



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Нарушение карантина на Пасху: главное