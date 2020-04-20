Геращенко пообещал наказывать священнослужителей, которые нарушали карантин на Пасху: детали
Всех священнослужителей, которые на Пасху 19 апреля 2020 года нарушили карантин в храмах, привлекут к ответственности.
Если прихожане, которые находились в храме в ближайшее время заболеют COVID-19, отцам угрожают различные меры наказания. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов.
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По словам Геращенко, если кто-то заболеет или умрет – это может быть уголовный срок, лишение свободы или штраф.
Если статистика в течение ближайшей недели-полутора покажет, что никто не заболел – это штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет,
– отметил Геращенко.
При этом он добавил, что большинство церковных служителей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы.
Почему важно соблюдать карантин / Инфографика 24 канала
Нарушение карантина на Пасху: главное
- Полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре. Во время пасхального богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма. Полиция разбила территорию лавры на квадраты, чтобы люди стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Правоохранители также подготовили маски для тех, кто пришел без них.
- Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались на богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре, что в Донецкой области. Лишь некоторые люди имели маску, а о социальной дистанцию и говорить не приходится. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Правоохранители сообщили, что в лавре находились примерно 300 человек.
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