Геращенко пообіцяв карати священнослужителів, які порушували карантин на Великдень: деталі

Усіх священнослужителів, які на Великдень 19 квітня 2020 року порушили карантинні обмеження в храмах, притягнуть до відповідальності.

Якщо парафіяни, які перебували у храмі найближчим часом захворіють на COVID-19, отцям загрожують різні міри покарання. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів.

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За словами Геращенка, якщо хтось захворіє або помре – це може бути кримінальний термін, позбавлення волі або штраф.

Якщо статистика протягом найближчого тижня-півтора покаже, що ніхто не захворів – це буде штраф або умовний термін. Але ніхто залишати це просто так не буде,

– наголосив Геращенко.

При цьому він додав, що більшість церковних служителів погодилися з тим, що потрібно дотримуватися правил карантину і не пускати людей до храмів.



Чому важливо дотримуватися карантину / Інфографіка 24 каналу

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