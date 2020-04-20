Геращенко пообіцяв карати священнослужителів, які порушували карантин на Великдень: деталі
Усіх священнослужителів, які на Великдень 19 квітня 2020 року порушили карантинні обмеження в храмах, притягнуть до відповідальності.
Якщо парафіяни, які перебували у храмі найближчим часом захворіють на COVID-19, отцям загрожують різні міри покарання. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів.
Зверніть увагу Масова бійка на Великдень: на Донеччині побились приблизно 100 людей
За словами Геращенка, якщо хтось захворіє або помре – це може бути кримінальний термін, позбавлення волі або штраф.
Якщо статистика протягом найближчого тижня-півтора покаже, що ніхто не захворів – це буде штраф або умовний термін. Але ніхто залишати це просто так не буде,
– наголосив Геращенко.
При цьому він додав, що більшість церковних служителів погодилися з тим, що потрібно дотримуватися правил карантину і не пускати людей до храмів.
Чому важливо дотримуватися карантину / Інфографіка 24 каналу
Порушення карантину на Великдень: головне
- Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Поліція розбила територію лаври на квадрати, аби люди стояли на безпечній відстані один від одного. Правоохоронці також підготували маски для тих, хто прийшов без них.
- Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися на богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі, що на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень. Правоохоронці повідомили, що у лаврі перебували приблизно 300 людей.
Читайте також
-
Президент Бразилії не вірить в коронавірус: він вийшов на мітинг проти карантинусьогодні , 15:22
-
Секрети мозку: як ефективно запам'ятовувати важливесьогодні , 16:00
-
Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворихсьогодні , 13:54
-
Як прокачати свою англійську на карантинісьогодні , 19:00
-
Тиша тривала недовго: бойовики вбили українського військовогосьогодні , 18:23
-
Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон попри карантин: відеосьогодні , 17:46