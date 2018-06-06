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Геращенко предложила создать реестр погибших, раненых и пленных журналистов

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Вице-спикер ВР Украины предложила создать реестр гибели, ранений и взятия в плен украинских журналистов
Вице-спикер ВР Украины предложила создать реестр гибели, ранений и взятия в плен украинских журналистов / radiosvoboda.org

Первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на утреннем пленарном заседании парламента поздравила журналистов с профессиональным праздником и призвала исполнительные органы создать единый реестр с погибшими, пленными и ранеными работниками СМИ.

Об этом сообщает "Громадське".

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Хочу присоединиться от имени Верховной Рады также к словам благодарности, прежде всего, военным журналистам, которые сегодня снимают новейшую историю Украины, – трагическую, драматическую, – и призвать все исполнительные органы создать единый реестр ранений, гибели, захватов в плен украинских журналистов,
– заявила Ирина Геращенко.

Отметим, что ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником. Он отметил, что победа Украины в военном противостоянии с Российской Федерацией в значительной степени зависит от работы представителей СМИ.
 

Теги: Новости политики Новости Украины СМИ журналисты Ирина Геращенко Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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