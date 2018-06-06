Геращенко запропонувала створити реєстр загиблих, поранених та полонених журналістів

Перша віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на ранковому пленарному засіданні парламенту привітала журналістів із професійним святом та закликала виконавчі органи створити єдиний реєстр із загиблими, полоненими та пораненими працівниками ЗМІ.

Про це інформує "Громадське".

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Хочу приєднатися від імені Верховної Ради також до слів подяки, насамперед, військовим журналістам, які сьогодні фільмують новітню історію України, – трагічну, драматичну, – і закликати всі виконавчі органи створити єдиний реєстр поранень, загибелі, захоплень в полон українських журналістів,

– заявила Ірина Геращенко.

Зазначимо, що раніше Президент України Петро Порошенко привітав журналістів із професійним святом. Він наголосив, що перемога України у військовому протистоянні з Російською Федерацією значною мірою залежить від роботи представників ЗМІ.

