Наближення перемоги у війні з Росією залежить від журналістів, – Порошенко

Перемога України у військовому протистоянні з Російською Федерацією значною мірою залежить від роботи представників засобів масової інформації.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії Росії, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги,

– зауважив глава держави.

Окрім того, Порошенко привітав журналістів з професійним святом, яке в Україні відзначають 6 червня.

"Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди. Бажаю невтомної енергії, незламності духу, миру та процвітання! Зі святом!", – підсумував Президент.