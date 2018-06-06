12:52
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Наближення перемоги у війні з Росією залежить від журналістів, – Порошенко

189 Читать новость на русском
Порошенко привітав українців з Днем журналіста
Порошенко привітав українців з Днем журналіста / Фото з відкритих джерел

Перемога України у військовому протистоянні з Російською Федерацією значною мірою залежить від роботи представників засобів масової інформації.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі

Сьогодні, у часи протистояння українського народу інформаційній та військовій агресії Росії, від професійності та патріотичності українських журналістів в значній мірі залежить наближення нашої перемоги,
– зауважив глава держави.

Окрім того, Порошенко привітав журналістів з професійним святом, яке в Україні відзначають 6 червня.

"Вдячний кожному, хто доносить суспільству слово правди. Бажаю невтомної енергії, незламності духу, миру та процвітання! Зі святом!", – підсумував Президент.

 

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі журналісти ЗМІ Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
965
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук