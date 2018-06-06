До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі

Журналістика – цікава і важка професія. Вона вимагає фундаментальних знань, швидкої реакції та неабиякої впевненості. У День журналіста 24 канал хоче розповісти вам історії українських професіоналів, працю яких визнають і цінують у світі.

Зазначимо, День журналіста в Україні святкують 6 червня. Відповідний Указ ще в 1994 році підписав перший Президент України Леонід Кравчук. Дата є символічною, адже 6 червня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

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7 українських журналістів, яких знають у світі:

Катерина Осадча



Відомі журналісти України: Катерина Осадча

Почнемо з прикраси української журналістики Катерини Осадчої. Журналістика буває різною, і гламурна журналістика теж має мати місце. У світі Катя засвітилася в дуже юному віці. Щоправда, як модель. З 13 до 18 років працювала в модельному бізнесі переважно у Західній Європі: Франція, Німеччина, Англія. Однак, була в житті дівчини й екзотика, наприклад Токіо.

Після завершення кар’єри моделі та під час першої вагітності Катя вирішила займатися далі телевізійною журналістикою. Вона ретельно вивчала українську мову, дикцію, ставила голос. Заочно закінчила історичний факультет. Почала вона з посади позаштатного кореспондента на Першому національному. Ну а далі було "Світське життя". Катерина неймовірно лаконічно вписалася у роль. Її фірмовим стилем стали відверті питання та екстравагантні капелюшки.

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Її капелюшок у вигляді ворони, що сидить на гілці, був відзначений британською газетою The Daily Telegraph як один з найбільш екстравагантних на королівських кінних скачках "Royal Ascot".

Юрій Винничук



Твори Винничука перекладені багатьма мовами світу

Хочемо відзначити також головного редактора газети "Post-Поступ" та харизматичного письменника Юрія Винничука.

Розпочав свою кар’єру у Львові Винничук вантажником. Потім він займався художнім оформленням, був режисером в театрі "Не журись!" та писав сценарії. З 1991 року розпочинається його історія як журналіста. Він був редактором відділу містики та сенсацій газети "Post-Поступ". Далі очолив редакцію газети "Гульвіса". Потім був редактором відділу у "Поступі". І з 2006 року – головний редактор відновленої "Post-Поступ".

Його художні твори перекладалися в Англії, Аргентині, Білорусі, Канаді, Німеччині, Польщі, Сербії, США, Франції, Хорватії, Чехії. Винничук – володар численних відзнак та нагород.

Мустафа Найєм



Мустафа Найєм зібрав Майдан 21 листопада 2013 року

Зараз нардеп та громадський діяч, а в минулому впливовий український журналіст Мустафа-Масі Найєм теж відомий у світі.

Найєм – один із засновників і колишній головний редактор "Громадського телебачення". До того – працівник газети "Коммерсантъ Украина", дописувач легендарної "Української правди" (тут же він публікував авторські розслідування), активіст журналістського руху "Стоп цензурі!". Був редактором-спецкореспондентом програми "Свобода Савіка Шустера".

Як ведучий передачі "Сьогодні. Про головне" на телеканалі ТВі на закінчення діалогу з кожним депутатом-гостем студії ставив своє традиційне запитання про голосування чужими картками в обхід Конституції України:

Чи Ви можете мені пообіцяти, що ніколи не голосуватимете чужою карткою і не будете її передавати для голосування іншим депутатам?

А його заклик у соцмережах 21 листопада 2013 року вважають початком Євромайдану.

Сергій Лещенко



Сергій Лещенко – один з найвідоміших українських журналістів сучасності

Ще один нардеп та колега Мустафи Найєма Сергій Лещенко також потрапляє у наш список. Відомий як заступник головного редактора "Української правди". А також автор книг-розслідувань "Американська сага Павла Лазаренка" (2013) і "Межигірський синдром" (2014). З 2015 року Лещенко ділиться секретами журналістської майстерності зі студентами Школи журналістики УКУ (одного з найпрестижніших закладів для журналістів в Україні). Займався розслідувальною журналістикою.

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Кар’єра журналіста для Лещенка розпочалася у 2000, з випробувального терміну в програмі "Репортер" на "Новому" (його керівником був Андрій Шевченко). Але вже цього ж року він подався в "Українську правду", хоча й поєднував спочатку це з роботою на "Новому каналі". Визнання він здобув завдяки розслідуванням, частину з яких робив на пару з Мустафою Найємом. Лещенко – володар багатьох нагород та лауреат величезної кількості конкурсів.

Георгій та Мирослава Гонгадзе



Георгій Гонгадзе – гордість української журналістики

Культова постать української журналістики – Георгій Гонгадзе. Громадський діяч, український опозиційний журналіст грузинського походження, відомий своїми критичними антивладними виступами. Герой України. Та жертва злочинної влади…

Саме Гонгадзе заснував та був першим редактором "Української правди". Його жахливе вбивство викликало резонанс не лише в Україні, але й за її межами.

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Журналістська кар’єра Гонгадзе гідна захоплення. Після служби в Афганістані поринає у суспільно-політичну роботу; очолює інформаційний відділ Народного фронту Грузії. Брав участь у громадянській війні в Грузії, як журналіст працював в Абхазії та Осетії. Був головним режисером творчого об'єднання "Центр Європи", співпрацював з газетою "Пост-Поступ". Зняв кілька документальних фільмів.

Згодом переїхав зі Львова до Києва разом з другою дружиною Мирославою. Працював на кількох телеканалах. А також брав участь у виборчій кампанії Наталії Вітренко (на пост президента) і Володимира Ваховського (на пост мера Вінниці).

У 2000 з’явилася "Українська правда". На той час Інтернет ще не був популярним видом медіа. Але після касетного скандалу відвідування ресурсу зросло з 3 тисяч до 80. Критика оточення Кучми коштувала Георгію життя… Справа про викрадення та жахливе вбивство журналіста тягнеться досі.



Вдова Гонгадзе Мирослава продовжила журналістську кар'єру у США

Вдова Гонгадзе Мирослава – також журналіст та телеведуча. Після вбивства чоловіка їй та донці надали політичний притулок у США. Тут Мирослава продовжила журналістську кар’єру. Вона також знаний журналіст.

За освітою Мирослава юрист, та розпочала кар’єру телеведучої ще в Києві. Переїхавши до Штатів, вона працювала редактором у видавництві у США. А з 2004 року – продюсер Української редакції Всесвітньої служби "Голосу Америки" (Вашингтон, США) і ведуча телевізійної інформаційної програми "Час-Time", яка транслюється в Україні на частотах "5 каналу". Займається громадською діяльністю, має нагороди за журналістську діяльність.

Павло Шеремет



Журналіст Павло Шеремет був убитий в Києві 2016 року

І ще одне світило української журналістики Павло Шеремет заплатив за правду своїм життям… Його машину підірвали в липні 2016 року. Таке зухвале вбивство шокувало не лише українців, але й світ.

Шеремет – інтернаціональний журналіст. Народився в Мінську, працював також в Україні та Росії, відомий гострими публікаціями. Кар’єру журналіста розпочав з авторської аналітичної програми "Проспект" на Білоруському телебаченні. За неї був удостоєний премії як найкращий тележурналіст Білорусі.

Далі працював на російський телеканал ОРТ. За це мав проблеми з білоруською владою і навіть був засуджений. На межі 1999 і 2000 він вів власну передачу на ОРТ, але цю роботу потім сам визнав ганебною. З 2000 займався виробництвом фільмів і програм у жанрі журналістського розслідування. У 2005 році Шеремет виступив ініціатором створення інформаційно-аналітичного інтернет-сайту "Білоруський партизан". Згодом його позбавили білоруського громадянства.

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А далі була робота в Україні. Він вів блог в "Українській правді". Потім з його ініціативи створили сайт "Історична правда". Працював ведучим програми "Прав? Да!" на Громадському телебаченні Росії. Після цього почав співпрацю з виданням "Українська правда", надалі став її виконавчим директором. У червні 2015 року запустив авторський проект "Діалоги" на 24 Каналі.

Також він був автором багатьох документальних фільмів, книг. Шеремет удостоєний низки професійних нагород і премій.