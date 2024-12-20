Які дивні питання ставили Путіну та як він на них відповідав – розповідає 24 Канал.

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Занепад друкованої преси

Один з журналістів занадто переймався долею друкованої преси у Росії, тому запитав, що робити, аби вона не загинула. Путін відповів, що друкована преса матиме такий же вплив, як і друкована книга.

Взяти до рук газету, полистати її. У цьому і є весь кайф. Але найголовніше – це вміст,

– наголосив російський диктатор.

Цікаво! Раніше Володимир Путін зізнався, що немає мобільного телефона. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко також не користується мобільним телефоном. Все через "випромінювання" та небезпеку штучного інтелекту.

Смерть США та Європи

Друге дивне питання стосувалося смерті США, Японії та Європи під водою.

Дуже багато вчених і дуже багато людей, які бачать майбутнє, говорять про те, що протягом 10 – 12 років країни Європи, Америка, Японії можуть піти під воду. А люди залишаться. Вони ж почнуть проситися до нас. А вони проти нас. Може їм заздалегідь розповісти про це,

– запитав один з журналістів.

У відповідь Путін висловив "серйозну стурбованість". Він також згадав про танення вічної мерзлоти і прибрежні регіони Росії, які теж можуть виявитися під загрозою.