Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире

Журналистика – интересная и тяжелая профессия. Она требует фундаментальных знаний, быстрой реакции и незаурядной уверенности. В День журналиста 24 канал хочет рассказать вам истории украинских профессионалов, труд которых признают и ценят в мире.

Отметим, День журналиста в Украине празднуют 6 июня. Соответствующий Указ еще в 1994 году подписал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Дата является символической, ведь 6 июня 1992 Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

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7 украинских журналистов, которых знают в мире:

Екатерина Осадчая

Известные журналисты Украины: Екатерина Осадчая



Начнем с украшения украинской журналистики Екатерины Осадчей. Журналистика бывает разной, и гламурная журналистика тоже имеет место быть. В свете Катя засветилась в очень юном возрасте. Правда, как модель. С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе, преимущественно, в Западной Европе: Франция, Германия, Англия. Однако, была в жизни девушки и экзотика, например Токио.

После завершения карьеры модели и во время первой беременности Катя решила заниматься дальше телевизионной журналистикой. Она тщательно изучала украинский язык, дикцию, ставила голос. Заочно окончила исторический факультет. Начала она с должности внештатного корреспондента на Первом национальном. Ну а дальше было "Светская жизнь". Екатерина невероятно лаконично вписалась в роль. Ее фирменным стилем стали откровенные вопросы и экстравагантные шляпки.

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Ее шляпка в виде вороны, сидящей на ветке, была отмечена британской газетой The Daily Telegraph как одна из самых экстравагантных на королевских конных скачках "Royal Ascot".

Юрий Винничук

Произведения Винничука переведены на многие языки мира

Хотим отметить также главного редактора газеты "Post-Поступ" и харизматичного писателя Юрия Винничука.

Начал свою карьеру во Львове Винничук грузчиком. Затем он занимался художественным оформлением, был режиссером в театре "Не журись!" и писал сценарии. С 1991 года начинается его история как журналиста. Он был редактором отдела мистики и сенсаций газеты "Post-Поступ". Далее возглавил редакцию газеты "Гульвиса". Затем был редактором отдела в "Поступ". И с 2006 года – главный редактор восстановленной "Post-Поступ".

Его художественные произведения переводились в Англии, Аргентине, Беларуси, Канаде, Германии, Польши, Сербии, США, Франции, Хорватии, Чехии. Винничук – владелец многочисленных наград и наград.

Мустафа Найем

Мустафа Найем собрал Майдан 21 ноября 2013



Сейчас нардеп и общественный деятель, а в прошлом влиятельный украинский журналист Мустафа-Маси Найем тоже известен в мире.

Найем – один из основателей и бывший главный редактор "Общественного телевидения". До этого – сотрудник газеты "Коммерсантъ Украина", корреспондент легендарной "Украинской правды" (здесь же он публиковал авторские расследования), активист журналистского движения "Стоп цензуре!". Был редактором-спецкорреспондентом программы "Свобода Савика Шустера".

Как ведущий передачи "Сегодня. О главном" на телеканале ТВi в заключение разговора с каждым депутатом-гостем студии ставил свое традиционный вопрос о голосовании чужими карточками в обход Конституции Украины:

Можете ли Вы мне пообещать, что никогда не будете голосовать чужой карточкой и не будете ее передавать для голосования другим депутатам?

А его призыв в соцсетях 21 ноября 2013 считают началом Евромайдана.

Сергей Лещенко

Сергей Лещенко – один из самых известных украинских журналистов современности

Еще один нардеп и коллега Мустафы Найем Сергей Лещенко также попадает в наш список. Известен как заместитель главного редактора "Украинской правды". А также автор книг-расследований "Американская сага Павла Лазаренко" (2013) и "Межигорский синдром" (2014). С 2015 года Лещенко делится секретами журналистского мастерства со студентами Школы журналистики УКУ (одного из самых престижных заведений для журналистов в Украине). Занимался расследовательской журналистикой.

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Карьера журналиста для Лещенко началась в 2000, с испытательного срока в программе "Репортер" на "Новом" (его руководителем был Андрей Шевченко). Но уже в этом же году он отправился в "Украинскую правду", хотя и совмещал сначала это с работой на "Новом канале". Признание он получил благодаря расследованию, часть из которых делал на пару с Мустафой Найемом. Лещенко владелец многих наград и лауреат множества конкурсов.

Георгий и Мирослава Гонгадзе

Георгий Гонгадзе – гордость украинской журналистики



Культовая фигура украинской журналистики м Георгий Гонгадзе. Общественный деятель, украинский оппозиционный журналист грузинского происхождения, известный своими критическими антивластными выступлениями. Герой Украины. Жертва преступной власти...

Именно Гонгадзе основал и был первым редактором "Украинской правды". Его ужасное убийство вызвало резонанс не только в Украине, но и за ее пределами.

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Журналистская карьера Гонгадзе достойна восхищения. После службы в Афганистане погружается в общественно-политическую работу, возглавляет информационный отдел Народного фронта Грузии. Участвовал в гражданской войне в Грузии, как журналист работал в Абхазии и Осетии. Был главным режиссером творческого объединения "Центр Европы", сотрудничал с газетой "Пост-Поступ". Снял несколько документальных фильмов.

Впоследствии переехал из Львова в Киев вместе со второй женой Мирославой. Работал на нескольких телеканалах. А также участвовал в избирательной кампании Натальи Витренко (на пост президента) и Владимира Ваховского (на пост мэра Винницы).

В 2000 появилась "Украинская правда". В то время Интернет еще не был популярным видом медиа. Но после кассетного скандала посещение ресурса возросло с 3 тысяч до 80. Критика окружения Кучмы стоила Георгию жизни... Дело о похищении и ужасное убийство журналиста тянется до сих пор.

Вдова Гонгадзе Мирослава продолжила журналистскую карьеру в США



Вдова Гонгадзе Мирослава – также журналист и телеведущая. После убийства мужа ей и дочери предоставили политическое убежище в США. Здесь Мирослава продолжила журналистскую карьеру. Она также известный журналист.

По образованию Мирослава юрист, и начала карьеру телеведущей еще в Киеве. Переехав в Штаты, она работала редактором в издательстве в США. А с 2004 года – продюсер украинской редакции Всемирной службы "Голоса Америки" (Вашингтон, США) и ведущая телевизионной информационной программы "Время-Time", которая транслируется в Украине на частотах "5 канала". Занимается общественной деятельностью, имеет награды за журналистскую деятельность.

Павел Шеремет

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году

И еще одно светило украинской журналистики – Павел Шеремет заплатил за правду своей жизнью... Его машину взорвали в июле 2016 года. Такое дерзкое убийство шокировало не только украинцев, но и мир.

Шеремет – интернациональный журналист. Родился в Минске, работал также в Украине и России, известен острыми публикациями. Карьеру журналиста начал с авторской аналитической программы "Проспект" на белорусском телевидении. за нее был удостоен премии как лучший тележурналист Беларуси.

Далее работал на российский телеканал ОРТ. Из-за этого имел проблемы с белорусскими властями и даже был осужден. На рубеже 1999 и 2000 он вел собственную передачу на ОРТ, но эту работу потом сам признал позорной. С 2000 занимался производством фильмов и программ в жанре журналистского расследования. В 2005 году Шеремет выступил инициатором создания информационно-аналитического интернет-сайта "Белорусский партизан". Впоследствии его лишили белорусского гражданства.

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А дальше была работа в Украине. Он вел блог в "Украинской правде". Затем по его инициативе создали сайт "Историческая правда". Работал ведущим программы "Прав? Да!" на Общественном телевидении России. После этого начал сотрудничество с изданием "Украинская правда", в дальнейшем стал его исполнительным директором. В июня 2015 года запустил авторский проект "Диалоги" на 24 Канале.

Также он был автором многих документальных фильмов, книг. Шеремет удостоен ряда профессиональных наград и премий.