Геращенко рассказала, как и когда Путин использует украинских заложников

Российская Федерация может использовать тему обмена или освобождения украинских политзаключенных и восстановление мира на Донбассе в своих интересах в начале кампании по выборам президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

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По словам чиновницы, украинская сторона готова к компромиссам, а именно передать России ее граждан, заключенных в Украине, чтобы забрать украинцев.

Но Путин использует наших заложников как то козырь в кармане, и который он готов выложить на стол, продать, но за что? За Крым? За то, чтобы оставили в покое их и отменили санкции? За то, чтобы Россия осталась на Донбассе, где "ихтамнет"? Вот в чем вопрос. Он просто так пока что не собирается отдавать. И точно не собирается на 36 их обменивать,

– отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что ранее говорила в интервью СМИ, что вероятно, российский президент использует тему заложников перед выборами в пользу лояльных к Кремлю кандидатов в президенты и партий.

"Сегодня эти ощущения (что Путин будет использовать тему заложников в украинской избирательной кампании – "24") еще острее. Тема "важная и актуальная" для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для влияния на украинский политический ландшафт. Это мы очень остро почувствовали и на последней встрече в Минске", – подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что еще раз украинская сторона направила письмо от обмудсвумен Людмилы Денисовой ее коллеге из России Татьяне Москальковій с предложением встретиться в Минске в любое удобное для россиян время, чтобы реализовать договоренности президентов Порошенко и Путина гуманитарного обмена визитами и мониторинга условий содержания заключенных, и, самое главное, – чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

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Также, политик напомнила, что с марта Украина не получила ответа от РФ на предложение отдать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных. Кроме того, отметила она, остались безрезультатными другие предложения украинской стороны в Минске о продолжении освобождения украинцев с оккупированных территорий.

"Все это наводит на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко – Донбасса, войны и мира, подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", – заявила Геращенко.