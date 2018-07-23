Пытали и даже насиловали, – Геращенко рассказала, что делают боевики с украинцами

Боевики на Донбассе всячески издеваются над украинскими пленными. К примеру, все освобожденные заложники имеют следы пыток и у всех были проблемы с зубами, а 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях.

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Ирина Геращенко в комментарии "Украинской правде".

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В частности, она отметила, что все освобождены из плена украинцы проходят проверку.

"Очень важно, когда спецслужбы могут поработать с освобожденными не только потому, что кто-то в чем-то их подозревает. Именно из этих разговоров мы по капле собираем информацию, кого еще могут держать боевики", – подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.

Также политик известила, какие именно диагнозы установили украинские врачи, осматривавшие экс-пленных.

У меня есть справка о тех диагнозах, которые установили врачи после осмотра наших освобожденных заложников. У всех были черепно-мозговые травмы. Это свидетельствует о том, что всех их пытали, били по голове. У всех были проблемы с зубами. Это также свидетельствует о пытках, избиениях, плохом питани, недостатке воздуха. А 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях,

– отметила Геращенко.

"В усіх звільнених заручників були черепно-мозкові травми. 12 зізнались у сексуальних згвалтуваннях" - Ірина Геращенко



Повне інтерв'ю читайте завтра на "Українська правда" pic.twitter.com/FJQAOYHMQp — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) July 22, 2018

К слову, ранее 24 канал сообщал о том, что пленник Кремля Станислав Клых сейчас находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. Как выяснили правозащитники, ему, в частности, делают какие-то неизвестные инъекции. Также известно, что его состояние ужасно, а подсознание – спутанное.