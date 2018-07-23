Катували та навіть ґвалтували, – Геращенко розповіла, що роблять бойовики з українцями

Бойовики на Донбасі всіляко знущаються з українських полонених. До прикладу, усі звільнені заручники мають сліди тортур і у всіх були проблеми із зубами, а 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях.

Про це сповістила представник України у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Ірина Геращенко у коментарі «Українські правді".

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Зокрема, вона зазначила, що усі звільнені з полону українці проходять перевірку.

"Дуже важливо, коли спецслужби можуть попрацювати зі звільненими не тільки тому, що хтось у чомусь їх підозрює. Саме з цих розмов ми по краплині збираємо інформацію, кого ще можуть тримати бойовики", – підкреслила перший віце-спікер Верховної Ради.

Також політикиня сповістила, які саме діагнози встановили українські лікарі, що оглядали екс-полонених.

У мене є довідка щодо тих діагнозів, які встановили лікарі після огляду наших звільнених заручників. У всіх були черепно-мозкові травми. Це свідчить про те, що всіх їх катували, били по голові. У всіх були проблеми з зубами. Це також свідчить про тортури, побиття, погане харчування, нестачу повітря. А 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях,

– наголосила Геращенко.

"В усіх звільнених заручників були черепно-мозкові травми. 12 зізнались у сексуальних згвалтуваннях" - Ірина Геращенко



Повне інтерв'ю читайте завтра на "Українська правда" pic.twitter.com/FJQAOYHMQp — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) July 22, 2018

До слова, раніше 24 канал повідомляв про те, що бранець Кремля Станіслав Клих зараз перебуває у психіатричній лікарні в Магнітогорську. Як з'ясували правозахисник, йому, зокрема, роблять якісь невідомі ін'єкції. Т акож відомо, що його стан – жахливий, а підсвідомість – сплутана.