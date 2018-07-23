06:00
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
  • четвер
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Катували та навіть ґвалтували, – Геращенко розповіла, що роблять бойовики з українцями

403
Бойовики на Донбасі згвалтували 12 українських екс-полонених, – Геращенко
Бойовики на Донбасі згвалтували 12 українських екс-полонених, – Геращенко / EPA

Бойовики на Донбасі всіляко знущаються з українських полонених. До прикладу, усі звільнені заручники мають сліди тортур і у всіх були проблеми із зубами, а 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях.

Про це сповістила представник України у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Ірина Геращенко у коментарі «Українські правді".

Читайте також: Як у Росії катують ув'язнених: оприлюднено резонансне відео(18+)

Зокрема, вона зазначила, що усі звільнені з полону українці проходять перевірку.

"Дуже важливо, коли спецслужби можуть попрацювати зі звільненими не тільки тому, що хтось у чомусь їх підозрює. Саме з цих розмов ми по краплині збираємо інформацію, кого ще можуть тримати бойовики", – підкреслила перший віце-спікер Верховної Ради.

Також політикиня сповістила, які саме діагнози встановили українські лікарі, що оглядали екс-полонених.

У мене є довідка щодо тих діагнозів, які встановили лікарі після огляду наших звільнених заручників. У всіх були черепно-мозкові травми. Це свідчить про те, що всіх їх катували, били по голові. У всіх були проблеми з зубами. Це також свідчить про тортури, побиття, погане харчування, нестачу повітря. А 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях,
– наголосила Геращенко.

До слова, раніше 24 канал повідомляв про те, що бранець Кремля Станіслав Клих зараз перебуває у психіатричній лікарні в Магнітогорську. Як з'ясували правозахисник, йому, зокрема, роблять якісь невідомі ін'єкції. Т акож відомо, що його стан – жахливий, а підсвідомість – сплутана. 

Теги: Новини України Війна на Донбасі заручники Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
22 липня, 22:07 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
976
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 433
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
22 липня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
2121
Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
22 липня, 19:30 Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
471
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
22 липня, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 792
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
З'явилось нове відео - жорстока розправа "беркутівців" над активістом (Відео 18+)
 4 грудня 2013 , 19:16
Автомайдан — це група людей, а не політична партія, — Булатов
15 лютого 2014 , 13:12
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук