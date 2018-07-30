Геращенко розповіла, як і коли Путін використає українських заручників

Російська Федерація може використати тему обміну або звільнення українських політв'язнів і відновлення миру на Донбасі у своїх інтересах на початку кампанії з виборів президента України, які відбудуться у 2019 році.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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За словами чиновниці, українська сторона готова до компромісів, а саме передати Росії її громадян, ув'язнених в Україні, аби забрати українців.

Але Путін використовує наших заручників як той козир у кишені, і який він готовий викласти на стіл, продати, але за що? За Крим? За те, щоб залишили в спокої їх і скасували санкції? За те, щоби Росія залишилась на Донбасі, где "ихтамнет"? От в чому питання. Він просто так поки що не збирається віддавати. І точно не збирається на 36 їх обмінювати,

– зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що раніше говорила в інтерв'ю ЗМІ, що ймовірно, російський президент використає тему заручників перед виборами на користь лояльних до Кремля кандидатів у президенти і партій.

"Сьогодні ці відчуття (що Путін використовуватиме тему заручників в українській виборчій кампанії – "24") ще гостріші. Тема "важная и актуальная" для суспільства, й Кремль буде її розігрувати по повній. Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт. Це ми дуже гостро відчули й на останній зустрічі в Мінську", – наголосила Геращенко.

Вона додала, що ще раз українська сторона направила листа від обмудвумен Людмили Денисової її колезі з Росії Тетяні Москальковій з пропозицією зустрітися у Мінську в будь-який зручний для росіян час, аби реалізувати домовленості президентів Порошенка і Путіна щодо гуманітарного обміну візитами і моніторингу умов утримання в'язнів, і найголовніше, – аби розблокувати процес звільнення заручників.

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Також, політик нагадала, що з березня Україна не отримала жодної відповіді від РФ на пропозицію віддати 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Окрім того, зазначила вона, залишились безрезультатними інші пропозиції української сторони в Мінську щодо продовження звільнення українців з окупованих територій.

"Все це наводить на думку, що Кремль чекатиме старту української виборчої кампанії і потім спробує грати не лише на темі заручників, але й більш широко – Донбасу, війни і миру, підштовхуючи до "прямих переговорів" з ОРДЛО і демонструючи прихильність до певних кандидатів і партій, готових розмовляти на умовах Кремля, а не з позиції України", – заявила Геращенко.