15:45
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геращенко розповіла, як і коли Путін використає українських заручників

1998 Читать новость на русском
Путін готує "козир" до виборів в Україні використовуючи тему звільнення заручників
Путін готує "козир" до виборів в Україні використовуючи тему звільнення заручників / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація може використати тему обміну або звільнення українських політв'язнів і відновлення миру на Донбасі у своїх інтересах на початку кампанії з виборів президента України, які відбудуться у 2019 році.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Читайте також: Катували та навіть ґвалтували, – Геращенко розповіла, що роблять бойовики з українцями

За словами чиновниці, українська сторона готова до компромісів, а саме передати Росії її громадян, ув'язнених в Україні, аби забрати українців.

Але Путін використовує наших заручників як той козир у кишені, і який він готовий викласти на стіл, продати, але за що? За Крим? За те, щоб залишили в спокої їх і скасували санкції? За те, щоби Росія залишилась на Донбасі, где "ихтамнет"? От в чому питання. Він просто так поки що не збирається віддавати. І точно не збирається на 36 їх обмінювати,
– зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що раніше говорила в інтерв'ю ЗМІ, що ймовірно, російський президент використає тему заручників перед виборами на користь лояльних до Кремля кандидатів у президенти і партій.

"Сьогодні ці відчуття (що Путін використовуватиме тему заручників в українській виборчій кампанії – "24") ще гостріші. Тема "важная и актуальная" для суспільства, й Кремль буде її розігрувати по повній. Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт. Це ми дуже гостро відчули й на останній зустрічі в Мінську", – наголосила Геращенко.

Вона додала, що ще раз українська сторона направила листа від обмудвумен Людмили Денисової її колезі з Росії Тетяні Москальковій з пропозицією зустрітися у Мінську в будь-який зручний для росіян час, аби реалізувати домовленості президентів Порошенка і Путіна щодо гуманітарного обміну візитами і моніторингу умов утримання в'язнів, і найголовніше, – аби розблокувати процес звільнення заручників.

Читайте також: Україна готова обміняти ще 13 осіб на "політв'язнів Кремля": відомі прізвища

Також, політик  нагадала, що з березня Україна не отримала жодної відповіді від РФ на пропозицію віддати 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Окрім того, зазначила вона, залишились безрезультатними інші пропозиції української сторони в Мінську щодо продовження звільнення українців з окупованих територій.

"Все це наводить на думку, що Кремль чекатиме старту української виборчої кампанії і потім спробує грати не лише на темі заручників, але й більш широко – Донбасу, війни і миру, підштовхуючи до "прямих переговорів" з ОРДЛО і демонструючи прихильність до певних кандидатів і партій, готових розмовляти на умовах Кремля, а не з позиції України", – заявила Геращенко.

 

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Обмін полоненими Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сьогодні, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Небезпеки стоматологічних кабінетів: як нічим не заразитися
сьогодні, 14:15 Небезпеки стоматологічних кабінетів: як нічим не заразитися
Яніна Ткачук
Шварценеґґер: зрадив дружині чи ні? Тест
сьогодні, 13:18 Шварценеґґер: зрадив дружині чи ні? Тест
595
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сьогодні, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сьогодні, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Угоду про асоціацію ратифіковано. Що далі?
 13 липня 2017 , 19:00
УЄФА погодився на матч між переможцями Копа Амеріка та Євро-2016
 30 червня 2016 , 16:07
"Бенфіка" встановила клубне досягнення напередодні поєдинку з "Динамо"
 29 жовтня 2016 , 09:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук