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      Геращенко выиграла суд у скандальной Штепы, которая призвала Путина на Донбасс

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      Одиозный политик Неля Штепа подала в суд на депутата Ирину Геращенко для защиты чести и достоинства – ей не понравились высказывания о событиях периода Революции Достоинства. Штепу уличили в агитации за антимайдановцев и призывы к Путину ввести войска на Донбасс. Однако Геращенко выиграла суд.

      "Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нелли Штепы, которая подала иск на меня о защите чести и достоинства", – написала в фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко 3 марта. 

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      Напомним, иск к Геращенко в суд Штепа подала в июне 2018 года. Одиозному политику не понравились заявления депутата (тогда Геращенко была первым вице-спикером Верховной Рады) о событиях 2014 года. 

      Дело в том, что Штепа с 2010 до 2014 года работала мэром Славянска Донецкой области. Перед началом войны на Донбассе она призвала Путина на Донбасс, за что и получила впоследствии обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 

      Интересно, что аналогичные иски к Геращенко подавали бывшие беркутовцы, которых обвиняют в причастности к преступлениям против Майдана в Киеве.

      Речь идет именно об Амброськине, Тамтуре и Зинченко, которых обменяли 29 декабря на украинских заложников. Тогда отдали россиянам пять экс-беркутовцев, но остальные двое в начале февраля 2020 вернулись в Киев и выразили желание участвовать в судебных заседаниях по делам, которые против них ведутся. 

      Кто такая Неля Штепа и почему ее называют одиозной

      • Штепа в политике с 2007 года, была советником вице-премьера.
      • В 2010 стала мэром Славянска, которым руководила до 2014.
      • В том году она публично призвала Путина ввести в город российские войска.
      • Чуть раньше, в 2013 в разгар революции Достоинства Штепа активно агитировала за антимайдановцев.
      • СБУ начала следствие против Штепы в апреле 2014 года. В июле того же года ее арестовали.
      • Во время судебных заседаний Штепа объясняла, что Путина звала "под дулом автоматов" террористов. 
      • Штепа вышла из СИЗО 20 сентября 2017 под домашний арест. Виновной себя она так и не признала.

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      3 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Славянск Война на Донбассе Революция достоинства Неля Штепа Ирина Геращенко Новости Украины
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