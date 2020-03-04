Геращенко выиграла суд у скандальной Штепы, которая призвала Путина на Донбасс

Одиозный политик Неля Штепа подала в суд на депутата Ирину Геращенко для защиты чести и достоинства – ей не понравились высказывания о событиях периода Революции Достоинства. Штепу уличили в агитации за антимайдановцев и призывы к Путину ввести войска на Донбасс. Однако Геращенко выиграла суд.

"Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нелли Штепы, которая подала иск на меня о защите чести и достоинства", – написала в фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко 3 марта.

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Напомним, иск к Геращенко в суд Штепа подала в июне 2018 года. Одиозному политику не понравились заявления депутата (тогда Геращенко была первым вице-спикером Верховной Рады) о событиях 2014 года.

Дело в том, что Штепа с 2010 до 2014 года работала мэром Славянска Донецкой области. Перед началом войны на Донбассе она призвала Путина на Донбасс , за что и получила впоследствии обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Интересно, что аналогичные иски к Геращенко подавали бывшие беркутовцы , которых обвиняют в причастности к преступлениям против Майдана в Киеве.

Речь идет именно об Амброськине, Тамтуре и Зинченко, которых обменяли 29 декабря на украинских заложников. Тогда отдали россиянам пять экс-беркутовцев, но остальные двое в начале февраля 2020 вернулись в Киев и выразили желание участвовать в судебных заседаниях по делам, которые против них ведутся.

Кто такая Неля Штепа и почему ее называют одиозной

Штепа в политике с 2007 года, была советником вице-премьера.

В 2010 стала мэром Славянска, которым руководила до 2014.

В том году она публично призвала Путина ввести в город российские войска.

Чуть раньше, в 2013 в разгар революции Достоинства Штепа активно агитировала за антимайдановцев.

СБУ начала следствие против Штепы в апреле 2014 года. В июле того же года ее арестовали.

Во время судебных заседаний Штепа объясняла, что Путина звала "под дулом автоматов" террористов.

Штепа вышла из СИЗО 20 сентября 2017 под домашний арест. Виновной себя она так и не признала.