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      Геращенко виграла суд у скандальної Штепи, яка закликала Путіна на Донбас

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      Геращенко виграла позов у Штепи / Колаж 24 каналу

      Одіозна політикиня Неля Штепа позивалася до депутатки Ірини Геращенко про захист честі та гідності – їй не сподобалися висловлювання щодо подій періоду Революції Гідності. Штепі закидали агітацію за антимайданівців та заклики до Путіна ввести війська на Донбас. Однак Геращенко виграла суд.

      "Перемога. Виграла суд першої інстанції у Неллі Штепи, яка позивалася до мене про захист честі й гідності", – написала у фейсбуці народна депутатка Ірина Геращенко 3 березня. 

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      Нагадаємо, позов на Геращенко до суду Штепа подала у червні 2018 року. Одіозній політикині не сподобалися заяви депутатки (тоді вона була першою віцеспікеркою Верховної Ради) про події 2014 року. 

      Річ у тім, що Штепа з 2010 до 2014 року була міським головою Слов'янська Донецької області. Перед початком війни на Донбасі вона закликала Путіна до України, за що й отримала згодом звинувачення у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 

      Цікаво, що аналогічні позови до Геращенко подавали колишні беркутівці, яких звинувачують у причетності до злочинів проти Майдану в Києві.

      Мовиться саме про Амброськіна, Тамтуру і Зінченка, яких обміняли 29 грудня на українських заручників. Загалом тоді віддали росіянам п'ятьох ексберкутівців, але інші двоє на початку лютого 2020 повернулися до Києва та виявили бажання брати участь у судових засіданнях у справах, які про них порушили. 

       

       

      Хто така Неля Штепа та чому її називають одіозною

      • Штепа у політиці з 2007 року, була радником віцепрем'єра.
      • У 2010 стала мером Слов’янська, яким керувала до 2014.
      • Того року вона публічно закликала Путіна ввести у місто російські війська.
      • Трохи раніше, у 2013 у розпал Революції Гідності Штепа активно агітувала за антимайданівців.
      • СБУ розпочала слідство проти Штепи у квітні 2014 року. У липні того ж року її арештували.
      • Під час судових засідань Штепа пояснювала, що Путіна кликала "під дулом автоматів" терористів. 
      • Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня 2017 року під домашній арешт. Винною себе вона так і не визнала.

      До слова, у січні Одіозну Нелю Штепу вигнали з київського супермаркету: відео 18+

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      3 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Слов'янськ Війна на Донбасі Революція Гідності Неля Штепа Ірина Геращенко Новини України
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