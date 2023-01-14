Герасимов и Пригожин ненавидят друг друга, – Череватый о противостоянии в оккупантов

Среди российского командования есть немало внутренних конфликтов. Например, между владельцем ППК "Вагнера" Евгением Пригожином и командующим войной против Украины Валерием Герасимовым.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона подтвердил, что между ними присутствует конфликт, передает 24 канал.

Кстати говоря "Россией руководили повара и зеки": кто уговорил Путина вернуть Герасимова возглавлять войну

Кроме того, следует обратить внимание, что оккупанты уже в очередной раз сменяют командующего своей армией. Череватый заметил, это четкий маркер, что у них ничего не получается в стратегическом плане.

Герасимов хочет снизить влияние Пригожина

Спикер отметил, что на Донбассе – сегментированные войска врага. Там и "кадыровцы", и "вагнеровцы", и тому подобное.

Различные "трения" командиров. Герасимов и Пригожин ненавидят друг друга,

– сказал Череватый.

Он убежден, что Герасимов будет делать все, чтобы снизить влияние Пригожина.

Кстати, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что генералы, которых материл Евгений Пригожин, объединились и заставили Путина заменить Суровикина на Герасимова.

Назначение Герасимова: что известно

Новым командующим вторжением в Украину стал Валерий Герасимов. Спикер Юрий Игнат командование Воздушных сил ВСУ рассказал, что выполнение стратегического замысла зависит не от одного человека. Неважно, Суровикин или Герасимов командует вторжением. Россия, в любом случае, хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины.