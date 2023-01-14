Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону підтвердив, що між ними присутній конфлікт, передає 24 канал.

До речі "Росією керували кухарі та зеки": хто вмовив Путіна повернути Герасимова очолювати війну

Крім того, слід звернути увагу, що окупанти вже вчергове змінюють командувача своєї армії. Череватий зауважив, це чіткий маркер, що в них нічого не виходить у стратегічному плані.

Герасимов хоче зменшити вплив Пригожина

Речник зазначив, що на Донбасі – сегментовані війська ворога. Там і "кадирівці", і "вагнерівці", тощо.

Різні "тертя" командирів. Герасимов та Пригожин ненавидять один одного,

– сказав Череватий.

Він переконаний, що Герасимов робитиме все, аби зменшити вплив Пригожина.

До речі, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що генерали, яких матюкав Євгєній Пригожин, об'єдналися і змусили Путіна замінити Суровікіна на Герасимова.

Призначення Герасимова: що відомо

Новим командувачем вторгнення в Україну став Валєрій Герасимов. Речник Юрій Ігнат командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що виконання стратегічного задуму залежить не від однієї людини. Байдуже, Суровікін чи Герасимов командує вторгненням. Росія у будь-якому випадку хоче знищити критичну інфраструктуру України.