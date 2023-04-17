Начальник ГУР рассказал, что секретарь совета безопасности России Николай Патрушев перед началом полномасштабного вторжения России в Украину придерживался нейтральной позиции по отношению к войне, а начальник российского генштаба Валерий Герасимов ее полностью поддерживал.
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Действительно ли Герасимов и Патрушев пытались затормозить полномасштабное вторжение
Буданова попросили прокомментировать информацию о том, что Патрушев и Герасимов якобы хотели притормозить полномасштабную войну. На что начальник ГУР твердо заявил, что это ложь.
Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один в принципе из немногих, кто выступал за "военную операцию". Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: давайте их убивать, и никогда не кричал: не нужно этого. Как все в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Ибо он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак,
– сказал Буданов.
Также он отметил, что слив секретных материалов США является стандартным российским ИПСО, но ожидаемого эффекта это не дало. Нужен детальный анализ слитых документов, однако некоторые разногласия в разведке там уже видят.
Почему это слив документов может быть российским ИПСО
- Слитные документы касались не только Украины, но и ряда союзников США. В Пентагоне сообщили, что была обнародована "чрезвычайно секретная и засекреченная" информация, и это очень серьезный риск национальной безопасности страны. При этом там подтвердили, что некоторые из них были изменены перед публикацией. В частности, кто-то значительно уменьшил потери россиян и преувеличил украинские.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что это блеф российской разведки. По его мнению, так Кремль пытается сорвать контрнаступательные операции ВСУ.
- Спикер ГУР Андрей Юсов тоже считает, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть враждебным ИПСО, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.