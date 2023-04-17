Начальник ГУР розповів, що секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну дотримувався нейтральної позиції щодо війни, а начальник російського генштабу Валерій Герасимов її цілком підтримував.

Дивіться також Зимово-весняний наступ окупантів: Буданов розповів, чим насправді він завершився

Чи справді Герасимов та Патрушев намагались загальмувати повномасштабне вторгнення

Буданова попросили прокоментувати інформацію про те що Патрушев та Герасимов буцімто хотіли пригальмувати повномасштабну війну. На що начальник ГУР твердо заявив, що це брехня.

Це брехня, чиста брехня. Герасимов був один у принципі з небагатьох, хто виступав за "військову операцію". Патрушев займав більш нейтральну позицію. Він ніколи не кричав: давайте їх вбивати, і ніколи не кричав: не треба цього. Як усі в цьому питанні він був, щоб не бути крайнім. Бо він (я його не дуже люблю зі зрозумілих причин) не дурень, далеко не дурень,

– сказав Буданов.

Також він зауважив, що злив секретних матеріалів США є стандартною російською ІПСО, але очікуваного ефекту це не дало. Потрібен детальний аналіз злитих документів, проте певні розбіжності у розвідці там вже бачать.

Чому це злив документів може бути російською ІПСО