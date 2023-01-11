Британская разведка отреагировала на замену Суровикина Герасимовым и оценила последствия

Разведка Великобритании отреагировала на замену Сергея Суровикина на руководителя российского Генштаба Валерием Герасимовым в должности командующего оккупационными войсками. В Лондоне к такому шагу россиян относятся скептически.

Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками, по мнению британской разведки, может означать изменение подхода диктатора Путина к ведению войны. А еще это означает признание Россией одной большой ошибки.

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Поможет ли России замена командующего

В британской разведке утверждают, что замена Суровикина на Герасимова демонстрирует, что кампания не отвечает стратегическим целям России. Однако есть еще один момент – репутация среди россиян. Ультраправые блоггеры и военкоры поддерживали Суровикина, заслужившего себе репутацию "мясника", отличившись бомбардировками Сирии. Россияне восторженно поддерживали массированные ракетные удары по Украине, когда командующим оккупантов был Суровикин.

Однако Герасимов не имеет такой репутации и поддержки. Его все чаще обвиняют в плохом ведении войны и провалах, так что в успех главы российского генштаба не верят даже свои. В частности, Герасимова неоднократно критиковал Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера".

Суровикин получал больше положительных отзывов от россиян, однако теперь, как отмечает британская разведка, назначение заместителем Герасимова снижает его авторитет и влияние.

Что известно о "кадровых изменениях" в России

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего оккупационными войсками – руководителя генштаба Валерия Герасимова. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Суровикин с октября руководил оккупационными войсками и больше всего "прославился" так называемым "непростым решением" о "выводе войск" из Херсона. Также под его руководством оккупанты начали наносить массированные ракетные удары по Украине.

К слову, еще осенью 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью заявлял, что одно время прочитал все, что написал Герасимов, который является разработчиком военной доктрины, опубликованной за несколько месяцев до аннексии Крыма. То есть, украинский генерал хорошо знает стратегии и замыслы главы российского Генштаба.