Герасимов сделал досадную ошибку и закончит карьеру плохо, – Арестович об обещании Путину

Руководитель генштаба России Валерий Герасимов якобы пообещал Владимиру Путину провести вторую наступательную фазу. А также выйти на административные границы Донецка и Луганска за 3 – 4 дня.

Однако это совершенно нереально. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Стоит прочесть Единственное, что остановит войну – это военное поражение России, – Фейгин

Карьера Герасимова закончится плохо

"Герасимов совершил досадную ошибку и, пожалуй, закончит свою карьеру плохо", – подчеркнул Арестович.

По его словам, даже если оккупанты соберут все, что у них осталось, то такой их план действий абсолютно нереален.

Еще один досадный урок, – Арестович

Арестович отметил, что если информация об обещании Герасимова действительно правдива, то тогда в России неадекватно оценивают обстановку. "Еще один досадный, печальный урок", – добавил советник главы ОП.