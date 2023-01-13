В интервью министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что соответствующее движение появилось не просто так. Это демонстрация того, что внутри России идет борьба за власть.

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Полетели головы из-за конфликтов

По словам Резникова, Герасимова назначили на должность, которую ранее занимал Суровикин из-за веских причин. Это произошло в результате "конфликта между господином Пригожиным и вооруженными силами России". Министр обороны напомнил, что именно Суровикин руководил жестокими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины. И они, добавил Резников, "безрезультатно сократили запасы (российских ракет – 24 Канал)".

Как Генштаб отреагировал на кадровые изменения

Озвучил позицию Генштаба заместитель начальника Главного оперативного управления Алексей Громов на брифинге 12 января. По его словам, это демонстрация того, что врагу не удается то, к чему он стремится. Ведь если бы все шло по плану, как регулярно врут оккупанты, то ни о каких кадровых изменениях речь не шла бы вообще.

Для чего убрали Суровикина

Мнениями по этому поделились аналитики из Института по изучению войны. Они заметили, что это может быть отчасти политическим решением. Таким образом, Кремль пытается восстановить первенство минобороны во внутренней российской борьбе за власть.

Напомним, что Суровикин не только был инициатором ракетных ударов по критической инфраструктуре. Им еще и восхищался Пригожин. И именно для этого вместо Суровикина решили назначить Герасимова. Это должно ослабить влияние главы ЧВК "Вагнера".

Для общего понимания картины следует не забывать, что Пригожин активно критикует минобороны России. В конце 2022 года его возмутительные выпады были более резкими и регулярными. Интересно, что опередить его сумел разве что боевик Игорь Гиркин. Он вообще заявил, что поддержал бы отстранение Владимира Путина с поста главы государства. Как бы там ни было, все эти движения, заявления и недоразумения – четкая демонстрация того, что внутри России все очень и очень нестабильно. И поражения на фронте только усугубляют это состояние.