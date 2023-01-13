В інтерв'ю міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що відповідний рух з'явився не просто так. Це демонстрація того, що всередині Росії відбувається боротьба за владу.

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Полетіли голови через конфлікти

За словами Резнікова, Герасимова призначили на посаду, яку раніше обіймав Суровікін з вагомих причин. Це сталося внаслідок "конфлікту між паном Пригожиним і збройними силами Росії". Міністр оборони нагадав, що саме Суровікін керував жорстокими обстрілами енергетичної інфраструктури України. І вони, додав Резніков, "безрезультатно скоротили запаси (російських ракет – 24 Канал)".

Як Генштаб відреагував на кадрові зміни

Озвучив позицію Генштабу заступник начальника Головного оперативного управління Олексій Громов під час брифінгу 12 січня. За його словами, це демонстрація того, що ворогу не вдається те, чого він прагне. Адже якби все йшло за планом, як регулярно брешуть окупанти, то ні про які кадрові зміни не йшлося б узагалі.

Для чого прибрали Суровікіна

Думками щодо цього поділилися аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони зауважили, що це може бути частково політичним рішенням. Таким чином Кремль намагається відновити першість міноборони у внутрішній російській боротьбі за владу.

Нагадуємо, що Суровікін не лише був ініціатором ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Ним ще й захоплювався Пригожин. І саме для цього замість Суровікіна вирішили призначити Герасимова. Це мало б послабити вплив глави ПВК "Вагнера".

Для загального розуміння картини слід не забувати, що Пригожин активно критикує міноборони Росії. Наприкінці 2022 року його обурливі випади були різкішими та регулярнішими. Цікаво, що випередити його зумів хіба бойовик Ігор Гіркін. Він узагалі заявив, що підтримав би усунення Владіміра Путіна з поста глави держави. Хай там як, усі ці рухи, заяви та непорозуміння – чітка демонстрація того, що всередині Росії усе дуже і дуже нестабільно. І поразки на фронті лише посилюють цей стан.