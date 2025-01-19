В начале января канцлер Австрии Карл Негаммер объявил об отставке из-за неудачных попыток сформировать коалицию с социал-демократами. Тогда президент страны Александер ван дер Беллен поручил Герберту Киклю, лидеру ультраправой "Партии свободы", сформировать правительство, передает 24 Канал со ссылкой на Der Standard.

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"Не пророссийские, а нейтральные"

Герберт Кикль отрицает, что FPÖ является пророссийской. Он отметил, что позиция, которую занимает его партия, свидетельствует не о "близости к России, а близости к нейтралитету."

Политик заявил, что "Партия свободы" выступает против "бессмысленного кровопролития".

Кроме того, он подчеркнул, что, мол "мир и процветание настанут, если будут существовать экономические связи между странами", имея в виду исторические отношения Австрии с Россией.

В то же время Кикль заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза.

Также политик отметил, что хочет нулевой квоты на заявления о предоставлении убежища, поддерживая депортационные рейсы и говоря о миграции как о "вопросе судьбы для Европы".

Напомним, что осенью на парламентских выборах в Австрии ультраправые из "Партии свободы" (FPÖ) получили 29,2% голосов, что вызвало шок в Европе и Украине из-за их пророссийской позиции.

Так, Кикль неоднократно заявлял, что "Путину нужно дать возможность сохранить лицо". Он жестко осудил визит президента Австрии ван дер Беллена в Украину и назвал его "угрозой суверенитету", пытался сорвать трансляцию выступления Президента Украины Зеленского в австрийском парламенте.