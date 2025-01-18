Так, глава фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер считает нужным депортировать из Германии всех преступников и иностранцев, не имеющих права на проживание, передает 24 Канал со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

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Украинцев хотят выслать из Германии

По словам, Эбнер-Штайнер, украинцы, которые сбежали от войны, тоже должны покинуть Германию. Более того, по мнению чиновницы, они должны сделать это немедленно, "уже сейчас".

Лидер ультраправых подчеркнула, что, мол, Украина имеет большую территорию, а потому людям есть куда вернуться.

Заметим, что в Баварии "Альтернатива для Германии" – вторая по популярности сила.

К слову, по данным ООН, к 2080 году в Украине может остаться лишь 21,2 миллиона населения. Министр Алексей Чернышов заявил, что сейчас в Украине находятся 32 миллиона украинцев, в то время как до 30 миллионов – пребывают за рубежом.