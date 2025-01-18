Так, глава фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер вважає за потрібне депортувати з Німеччини всіх злочинців та іноземців, які не мають права на проживання, передає 24 Канал із посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

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Українців хочуть вислати з Німеччини

За словами, Ебнер-Штайнер, українці, які втекли від війни, теж мають залишити Німеччину. Ба більше, на думку чиновниці, вони повинні зробити це негайно, "вже зараз".

Лідерка ультраправих наголосила, що, мовляв, Україна має велику територію, а тому людям є куди повернутися.

Зауважимо, що у Баварії "Альтернатива для Німеччини" – друга за популярністю сила.

До слова, за даними ООН, до 2080 року в Україні може залишитися лише 21,2 мільйона населення. Міністр Олексій Чернишов заявив, що наразі в Україні проживають 32 мільйони українців, в той час як до 30 мільйонів – перебувають за кордоном.