США продовжили статус тимчасового захисту українцям до вересня 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Міністерство внутрішньої безпеки США.

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Дозвіл на працевлаштування продовжать автоматично

Громадянам України, які прибули до США не пізніше за 16 серпня 2023 року, збережуть дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування, якщо вони й надалі підпадатимуть під умови отримання цього права. Наразі у Сполучених Штатах зареєстровано 103 700 таких українців.

Продовження TPS є виправданим через умови, спричинені розширенням російського військового вторгнення в Україну, найбільшої військової операції в Європі після Другої світової війни. <...> Ці умови перешкоджають безпечному поверненню українських громадян та постійних мешканців.

– написали у відомстві.

У міністерстві зауважили, що не всі перереєстровані українці можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії попереднього. Тому їм автоматично продовжать термін дії попереднього дозволу на 12 місяців.

У повідомлення також мовиться, що Служба громадянства та імміграції США (USCIS) продовжить опрацьовувати заяви, які перебувають на розгляді. Як і тим, хто подався вперше, як і тим, хто перереєстровується. Їх не потрібно подавати повторно.