В Германии мужчина напал с ножом на прохожих: есть раненые
Источник:полиция федеральной земли Тюрингия
В городе Эрфурт, в центральной части Германии мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленник вел себя крайне агрессивно и ранил двух человек.
Инцидент произошел примерно в 6:00. Злоумышленник набросился на людей и скрылся.
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Что известно о нападающем
Свидетели происшествия заявили, что мужчине примерно 20 – 30 лет. Он говорил по-немецки и ничем не отличался от других людей. После зверского нападения мужчина скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители с помощью вертолета.
В результате нападения ранения получили 2 человека в возрасте 45 и 68 лет. На место происшествия оперативно прибыли медики и госпитализировали их в соседние больницы.
Уже не первое нападение в Германии
Недавно Германию всколыхнуло еще одно нападение. В городе Вюрцбург неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих. Несколько человек погибли, много пострадавших.
В немецком городе Вюрцбург неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих. Несколько человек погибли, много пострадавших.