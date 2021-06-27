Трагедия произошла на земле Северный Рейн-Вестфалия. Вечером на балконе третьего этажа многоквартирного дома проводила время компания молодых людей.

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Люди просто провалились

Когда деревянный пол проломился, молодые люди упали и ударились о землю. Все пострадавшие – люди в возрасте от 21 до 24 лет.

В результате инцидента пострадали 9 человек. В частности, 4 человека оказались в ловушке под обломками. Кроме того, еще один человек повис на обломке балкона на уровне второго этажа

Участие в спасательной операции принимали 70 пожарных. Всех пострадавших доставили в больницу.

По словам полицейских, один человек находится в очень тяжелом состоянии. Его жизнь под угрозой.

Сейчас правоохранители устанавливают детали инцидента.

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