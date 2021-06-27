Трагедія сталася у землі Північний Рейн-Вестфалія. Увечері на балконі третього поверху багатоквартирного будинку проводила час компанія молодих людей.
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Люди просто провалилися
Коли дерев'яна підлога проломилась, молоді люди впали і вдарились об землю. Усі постраждалі – люди віком від 21 до 24 років.
Внаслідок інциденту постраждали 9 людей. Зокрема, 4 людей опинилися у пастці під уламками. Окрім того, ще одна людина зависла на уламку балкона на рівні другого поверху
Участь у рятувальній операції брали 70 пожежників. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
За словами поліцейських, одна людина перебуває у дуже важкому стані. Її життя під загрозою.
Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту.
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