Представниця влади Маямі Даніелла Левайн Кава розповіла, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

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Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків,
– зауважила Кава.

Зниклими безвісти вважають понад 150 людей.

Трагедія у Маямі: головне

  • Частина 12-поверхівки у Маямі обвалилася 24 червня. В епіцентрі лиха опинилися 55 квартир.
  • Через трагедію лідер США Джозеф Байден увів у Флориді режим надзвичайної ситуації.
  • На місці події працювали відразу 80 бригад рятувальників.
  • Згодом всередині під завалами спалахнув вогонь
  • Даніелла Левайн Кава розповіла, що загоряння – "дуже глибоке".
  • Окрім того, на території одного з нижніх поверхів на північній стороні стався вибух.
  • Згодом стало відомо, що під завалами зникла сестра першої леді Парагваю.