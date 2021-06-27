Представниця влади Маямі Даніелла Левайн Кава розповіла, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

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Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків,

– зауважила Кава.

Зниклими безвісти вважають понад 150 людей.

Трагедія у Маямі: головне

Частина 12-поверхівки у Маямі обвалилася 24 червня. В епіцентрі лиха опинилися 55 квартир.

Через трагедію лідер США Джозеф Байден увів у Флориді режим надзвичайної ситуації.

На місці події працювали відразу 80 бригад рятувальників.

Згодом всередині під завалами спалахнув вогонь.

Даніелла Левайн Кава розповіла, що загоряння – "дуже глибоке".

Окрім того, на території одного з нижніх поверхів на північній стороні стався вибух.

Згодом стало відомо, що під завалами зникла сестра першої леді Парагваю.

Зверніть увагу! Багатоповерхівку збудували у 1981 році. Загалом там було орієнтовно 130 квартир.