Представительница власти Майами Даниэлла Левайн рассказала, что спасатели продолжают работать на месте трагедии.

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Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили в руинах еще одно тело. Наши поиски обнаружили несколько человеческих останков,
– заметила Кава.

Пропавшими без вести считают свыше 150 человек.

Трагедия в Майами: главное

  • Часть 12-этажки в Майами обвалилась 24 июня. В эпицентре бедствия оказались 55 квартир.
  • Из-за трагедии лидер США Джозеф Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации.
  • На месте происшествия работали сразу 80 бригад спасателей.
  • Впоследствии внутри под завалами вспыхнул огонь.
  • Даниэлла Левайн рассказала, что возгорание – "очень глубокое".
  • Кроме того, на территории одного из нижних этажей на северной стороне произошел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что под завалами исчезла сестра первой леди Парагвая.