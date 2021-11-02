Ужасный инцидент произошел в Германии еще 28 октября. Там мужчина на автомобиле въехал на улице в группу детей.

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Мужчина въехал в толпу учащихся

В Северном Гессене 30-летний злоумышленник въехал в группу учащихся младшей школы. Местные СМИ пишут, что он сделал это намеренно.

В результате наезда 8-летняя девочка скончалась на месте, еще двое детей – 7 и 8 лет – получили тяжелые травмы.

Злоумышленник – в психбольнице

После наезда на детей мужчину поместили в психбольницу. Кроме того, 1 ноября прокуратура Касселя приступила к расследованию убийства.

Обратите внимание! Недавно в американском штате Техас в ходе соревнований Airport Race Wars 2 участник въехал в толпу зрителей. В результате трагического инцидента погибли 2 ребенка. Еще несколько человек получили тяжелые травмы, их госпитализировали.