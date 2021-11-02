Жахливий інцидент трапився у Німеччині ще 28 жовтня. Там чоловік на автомобілі в'їхав на вулиці у групу дітей.

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Чоловік в'їхав у натовп учнів

У Північному Гессені 30-річний зловмисник в'їхав у групу учнів молодшої школи. Місцеві ЗМІ пишуть, що він зробив це навмисне.

У результаті наїзду 8-річна дівчинка померла на місці, ще двоє дітей – 7 та 8 років – отримали тяжкі травми.

Зловмисник – у психіатричній лікарні

Після наїзду на дітей чоловіка помістили до психіатричної клініки. Крім того, 1 листопада прокуратура Касселя розпочала розслідування вбивства.

Зверніть увагу! Нещодавно в американському штаті Техас під час автозмагань Airport Race Wars 2 учасник в'їхав у натовп глядачів. У результаті трагічного інциденту загинули 2 дітей. Ще кілька людей отримали важкі травми, їх госпіталізували.