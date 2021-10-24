Авто одного з учасників змагань втратило керування, та він виїхав за межі траси. Машина врізалась у припарковані неподалік автомобілі глядачів, наїхавши на людей, які спостерігали за змаганнями.

До теми На Львівщині розбився відомий гонщик: загинув до приїзду швидкої – моторошні фото

Госпіталізували немовля

Карета швидкої допомоги доставила 4 постраждалих до медзакладів міста Сан-Антоніо. Отримали поранення понад 8 людей.

Зауважте! За даними поліції Керрвілля померли 2 хлопчики. Один із них загинув прямо на місці, а інший – у лікарні. Їм було по 6 та 8 років.

Серед поранених – 2 жінки, яким 46 та 27 років. Вони у важкому стані. Також невідомий стан 26-річного чоловіка.

"Ще 2 людям надали допомогу на місці та відпустили. Для профілактичних оглядів госпіталізували 3-місячну дівчинку та 4-річного хлопчика", – повідомила поліція. Наразі правоохоронці розслідують причини трагедії.

ДТП в Україні: останні новини