Авто одного из участников соревнований потеряло управление, и он выехал за пределы трассы. Машина врезалась в припаркованные неподалеку автомобили зрителей, наехав на людей, которые наблюдали за соревнованиями.
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Госпитализировали младенца
Карета скорой помощи доставила 4 пострадавших в медучреждения города Сан-Антонио. Получили ранения более 8 человек.
Среди раненых – 2 женщины, которым 46 и 27 лет. Они в тяжелом состоянии. Также неизвестно состояние 26-летнего мужчины.
"Еще 2 людям оказали помощь на месте и отпустили. Для профилактических осмотров госпитализировали 3-месячную девочку и 4-летнего мальчика", – сообщила полиция. Сейчас правоохранители расследуют причины трагедии.
ДТП в Украине: последние новости
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