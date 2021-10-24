Авто одного из участников соревнований потеряло управление, и он выехал за пределы трассы. Машина врезалась в припаркованные неподалеку автомобили зрителей, наехав на людей, которые наблюдали за соревнованиями.

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Госпитализировали младенца

Карета скорой помощи доставила 4 пострадавших в медучреждения города Сан-Антонио. Получили ранения более 8 человек.

Заметьте! По данным полиции Керрвилля умерли 2 мальчика. Один из них погиб прямо на месте, а другой – в больнице. Им было по 6 и 8 лет.

Среди раненых – 2 женщины, которым 46 и 27 лет. Они в тяжелом состоянии. Также неизвестно состояние 26-летнего мужчины.

"Еще 2 людям оказали помощь на месте и отпустили. Для профилактических осмотров госпитализировали 3-месячную девочку и 4-летнего мальчика", – сообщила полиция. Сейчас правоохранители расследуют причины трагедии.

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