В Германии большинство поддерживает запуск "Северного потока-2": неутешительный опрос

В Германии провели исследование об отношении граждан к вопросу "Северного потока-2". Большинство опрошенных немцев – за ввод в эксплуатацию российского газопровода.

6 января появились результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, который провел институт Infratest dimap. Согласно социологическому опросу, в Германии теряют доверие к России.

Обратите внимание: Госдеп США выступил против новых санкций к "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" получил поддержку среди опрошенных немцев

Даже несмотря на напряженные отношения между Германией и Россией, шесть из десяти опрошенных считают, что "Северный поток-2" должны ввести в эксплуатацию.

В то же время противников российского газопровода "Северный поток-2" было больше, чем его сторонников – 55% против 34% – среди опрошенных, симпатизирующих партии "Союз-90" / "Зеленые".

В так называемых старых федеральных землях за завершение проекта газопровода выступили 57% против 30%. По данным опроса, на востоке Германии "Северный поток-2" получил наибольшую поддержку – 70%.

Строительство "Северного потока-2": последние новости

Российское Министерство иностранных дел считает, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до лета 2022 года из-за вероятных санкций США.

В Госдепартаменте США заявили, что законопроект о введении санкций против газопровода "Северный поток-2" подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что очередная агрессия против Украины будет иметь для России "серьезные стратегические последствия". В частности, это может спровоцировать обсуждение закрытия "Северного потока-2".