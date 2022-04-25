В Германии документируют преступления России в Украине с использованием методов Второй мировой

В Германии документируют преступления России на Украине с использованием методов Второй мировой войны. В частности, там будут собирать отчеты свидетелей.

Соответственную деятельность будет осуществлять Институт Пилецкого в Берлине, занимающийся изучением истории 20-го века. Об этом сообщили в самом институте.

Заметьте В Украине создали онлайн-архив для документирования российских военных преступлений

Берлинский институт будет документировать преступления России в Украине

Институт Пилецкого, названный в честь польского кавалерийского офицера, рисковавшего своей жизнью, документируя ситуацию в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны, начал свою собственную инициативу по документированию военных преступлений посредством интервью с беженцами,

– говорится в сообщении.

Добавили также, как будет проходить процедура документирования:

заместитель председателя Института Матеуш Фальковски объяснил, что институт собирает все отчеты о свидетелях о военных преступлениях в Украине, опираясь на опыт работы с голосами жертв Второй мировой войны";

первоначально опрашиваемые должны написать краткое письменное описание собственного состояния как свидетеля во время войны;

только потом – вопрос о конкретных событиях в определенных местах и в определенное время.

Институт в нескольких минутах ходьбы от Берлинского мемориала Холокоста, что в центре столицы. Оттуда передают оружие, одежду и медикаменты для упаковки и отправки в Украину.

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