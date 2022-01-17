Такой шаг может сильно ударить по немецкой и мировой экономике. Об этом заявил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии юрист Фридрих Мерц.

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Всемирная торговля под угрозой

Немецкий политик отметил, что ситуация со SWIFT может стать "атомной бомбой", которая серьезно навредит не только России, но и Западу. В частности, если вывести Россию из системы SWIFT, то это навредит всемирной торговле.

Если задействовать SWIFT, это может стать "атомной бомбой"... Это ударит по России, но серьезно повредит и нам. Такое решение "фактически сломало бы позвоночник международной платежной системы",

– сказал он.

В то же время Мерц считает, что Украина имеет право покупать оружие у Запада для самообороны. Он подчеркнул, что российские войска у границ Украины являются угрозой. Важно, чтобы Европа в этом вопросе действовала с единым подходом и нужно согласовать эту позицию.

Обратите внимание! Платежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и территориях. То есть SWIFT – это мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг. Если страну отключить от SWIFT, то операции по импорту и экспорту будут парализованы, а в соответствии со временем произойдет повышение цен и дефицит на импортные товары.

Запуск "Северного потока-2"

Мерц критикует возможный запуск газопровода.

В мире вряд ли есть более политический проект в энергетике, чем этот газопровод,

– сказал он.

Немецкий политик называет запуск "Северного потока-2" юридическим вопросом и утверждает, что его надо решать через соответствующие учреждения ЕС.

В то же время он подчеркнул, что проект было бы правильно запустить, потому что его строительство уже завершили. Но это лишь при условии, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа перед Украиной и Польшей. Мерц отметил, что нельзя допускать шантажа Кремля в отношении этих стран.

Что известно об отключении России от SWIFT

В США рассматривают новый пакет антироссийских санкций. Он может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT. Правда, окончательного решения об ограничении еще не приняли.

Европарламент 29 апреля 2021 года принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину. Решение приветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В России заявляли, что хотят создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT.

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