Городки горного массива Гарц, что в Германии, не справляются с большим количеством любителей покататься на лыжах. Местные СМИ и полиция сообщают о больших пробках, автомобилям негде парковаться.

Подъемники и рестораны на курортах не работают

Такая ситуация на горнолыжных курортах несмотря на то, что официально они не работают. Об этом сообщает Spiegel.

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Местные органы власти просят туристов не ехать сюда, ведь людям банально негде деться. Ведь не работают ни подъемники, ни заведения общественного питания.

Правоохранители увеличили количество патрулей на улицах, которые следят за соблюдением карантинных ограничений и главное – носят ли туристы маски.

Обратите внимание! В Германии из-за пандемии коронавируса действуют достаточно жесткие карантинные ограничения. Власти решили не открывать горнолыжные курорты. Более того, канцлер Германии Ангела Меркель просила другие страны ЕС пойти на такой же шаг.

В Австрии тоже не справляются с наплывом туристов

Соседняя Австрия, в отличие от немцев, позволила работать горнолыжным курортам. Однако после Рождества туристов стало настолько много, что въезд людей ограничивают или вообще запрещают. В таких условиях, отмечает местная власть, о соблюдении социальной дистанции речи и не идет.