Містечка гірського масиву Гарц, що у Німеччині, не справляються з великою кількістю любителів покататись на лижах. Місцеві ЗМІ та поліція повідомляють про великі затори, автомобілям нема де паркуватись.

Підйомники та ресторани на курортах не працюють

Така ситуація на гірськолижних курортах попри те, що офіційно вони не працюють. Про це інформує Spiegel.

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Місцеві органи влади просять туристів не їхати сюди, адже люди банально не мають де дітись. Адже не працюють ані підйомники, ані заклади громадського харчування.



Правоохоронці збільшили кількість патрулів на вулицях, які стежать за дотриманням карантинних обмежень і головне – чи носять туристи маски.

Зверніть увагу! В Німеччині через пандемію коронавірусу діють досить жорсткі карантинні обмеження. Влада вирішила не відкривати гірськолижні курорти. Ба більше, канцлерка Німеччини Ангела Меркель просила інші країни ЄС піти на такий самий крок.

В Австрії теж не справляються з напливом туристів

Сусідня Австрія, на відміну від німців, дозволила працювати гірськолижним курортам. Проте після Різдва туристів стало настільки багато, що в'їзд людей обмежують або взагалі забороняють. У таких умовах, наголошує місцева влада, про дотримання соціальної дистанції і не мовиться.