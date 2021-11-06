В Германии мужчина с ножом набросился на пассажиров поезда

В Германии, в Баварии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров. Ранения получили несколько человек.

Инцидент произошел утром 6 ноября между городами Нюрнберг и Регенсбург – в скоростном поезде.

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Движение поездов на этом участке приостановлено, пассажиров решили доставлять автобусами. Злоумышленника удалось быстро задержать, сейчас его допрашивает полиция. Правоохранители выясняют, что подтолкнуло мужчину к такому поступку.

Нападающим был 27-летний мужчина

По информации издания Bild, нападающим оказался 27-летний мужчина арабского происхождения. В полиции говорят, что оснований считать его террористом нет. На момент нападения в поезде находились около 300 человек.

Атака с ножом в поезде была ужасающей. Я бы хотел поблагодарить персонал поезда за их мужественное поведение, а также правоохранителей, которые предупредили значительно худшие последствия,

– отреагировал на преступление министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

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В начале сентября на людей в Берлине напал афганец

12 сентября гражданин Афганистана набросился на женщину, которая работала в саду. Мужчина был вооружен ножом. На помощь потерпевшей бросился ее сосед, однако получил ранения. Пострадавших сразу доставили в больницу и прооперировали. Как оказалось, нападавший был душевнобольным.