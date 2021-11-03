Трагедия произошла на Хэллоуин. В одном из клубов Санта-Аны произошло столкновение двух преступных группировок, враждующих между собой.

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В то время в клубе люди развлекались на тематической вечеринке в стиле "Игры в кальмара". По сюжету, 465 человек из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание.

Участники вечеринки не ожидали, что уже вскоре им придется также пережить смертельную опасность.

Жертвами стрельбы стали по меньшей мере 5 человек. Среди них – сам нападающий. Кроме того, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Детали от правоохранителей

Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что в настоящее время задержали 2 человек. Среди них- брат погибшего стрелка. По предварительным данным, он мог открыть огонь, чтобы защитить брата.

Также местные правоохранители отметили: некоторые участники перестрелки уже были ранены в результате предыдущих столкновений.

Других деталей дела пока не раскрывают.