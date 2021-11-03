Трагедія сталася на Гелловін. В одному з клубів Санта-Ани відбулося зіткнення двох злочинних угрупувань, які ворогують між собою.

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У той час в клубі люди розважалися на тематичній вечірці у стилі "Гри в кальмара". За сюжетом, 465 людей через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання.

Учасники вечірки не очікували, що вже невдовзі їм доведеться також пережити смертельну небезпеку.

Жертвами стрілянини стали щонайменше 5 людей. Серед них – сам нападник. Окрім того, декілька людей отримали вогнепальні поранення.

Деталі від правоохоронців

Прокурор Рафаель Балойєс розповів, що наразі затримали 2 людей. Серед них – брат загиблого стрілка. За попередніми даними, він міг відкрити вогонь, аби захистити брата.

Також місцеві правоохоронці зауважили: деякі учасники перестрілки вже були поранені внаслідок попередніх зіткнень.

Інших деталей справи наразі не розкривають.