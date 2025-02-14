Детальніше про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, зауваживши, що США хочуть покласти відповідальність за безпеку України після закінчення війни на Європу. Питання українських територій залишається відкритим.

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Як США бачать українські кордони

На зустрічі з міністром оборони Польщі Гегсет заявив, що американці хочуть зайняти позицію реалістів у переговорах і не планують відправляти свої війська в Європу. Малоймовірним також є вступ України в НАТО.

США вважають, що повернення українських кордонів 2014 року є не "реалістичним сценарієм". Однак відновлення територій, які Росія окупувала після повномасштабного вторгнення можуть бути реальним планом.

Як будуть виглядати українські кордони – ще належить з'ясувати. Я думаю, що це буде частина дискусії, яка відбудеться між нашим президентом (Трампом – 24 Канал), Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою,

– наголосив міністр оборони США.

Крім того, Гегсет заявив, що припинення вогню на лінії фронту може стати частиною аспекту доброї волі для початку переговорів. За його словами, це важливо для Трампа, який прагне зупинити вбивство та покласти кінець насильству.

Цікаво! Після засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 лютого Гегсет заявив, що за підсумками переговорів Росії та України ані Путін, ані Зеленський не отримають того, чого вони хотіли спочатку. А для їх початку від Росії "поступків не треба".

Позиція Сполучених Штатів щодо присутності американських солдатів залишається незмінною. Тема миротворців залишається для обговорення між Європою, Україною та Росією.

Наприклад, Польща відправляти своїх солдатів в нашу країну не планує. Натомість вона буде продовжувати підтримку нашої України. Зокрема, мовиться про інвестування в оборонно-промисловий комплекс та спільну співпрацю між компаніями.

Гегсет додав, що після підписання мирної угоди між Україною та Росією найкращим варіантом буде збільшення оборонних витрат серед європейських союзників.