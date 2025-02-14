Подробнее об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка София Назаренко, заметив, что США хотят возложить ответственность за безопасность Украины после окончания войны на Европу. Вопрос украинских территорий остается открытым.

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Как США видят украинские границы

На встрече с министром обороны Польши Гегсет заявил, что американцы хотят занять позицию реалистов в переговорах и не планируют отправлять свои войска в Европу. Маловероятным также является вступление Украины в НАТО.

США считают, что возвращение украинских границ 2014 года является не "реалистичным сценарием". Однако восстановление территорий, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения могут быть реальным планом.

Как будут выглядеть украинские границы – еще предстоит выяснить. Я думаю, что это будет часть дискуссии, которая состоится между нашим президентом (Трампом – 24 Канал), Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой,

– подчеркнул министр обороны США.

Кроме того, Гегсет заявил, что прекращение огня на линии фронта может стать частью аспекта доброй воли для начала переговоров. По его словам, это важно для Трампа, который стремится остановить убийство и положить конец насилию.

Интересно! После заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 13 февраля Гегсет заявил, что по итогам переговоров России и Украины ни Путин, ни Зеленский не получат того, чего они хотели изначально. А для их начала от России "уступок не надо".

Позиция Соединенных Штатов относительно присутствия американских солдат остается неизменной. Тема миротворцев остается для обсуждения между Европой, Украиной и Россией.

Например, Польша отправлять своих солдат в нашу страну не планирует. Зато она будет продолжать поддержку нашей Украины. В частности, говорится об инвестировании в оборонно-промышленный комплекс и совместное сотрудничество между компаниями.

Гегсет добавил, что после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией лучшим вариантом будет увеличение оборонных расходов среди европейских союзников.